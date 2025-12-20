السيسي ولافروف يبحثان أزمات السودان وغزة وليبيا

05:29 م

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، في لقاء تناول الملفات الإقليمية الملتهبة، وعلى رأسها الأوضاع في غزة والسودان وليبيا، إلى جانب العلاقات الثنائية والتطورات المرتبطة بالأزمة الروسية-الأوكرانية. اضافة اعلان





وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.



وناق ناقش الجانبان التطورات في غزة و السودان و ليبيا، حيث شددا على ضرورة وقف الحرب في القطاع وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد الإقليمي، إلى جانب دعم وحدة الدول وسلامة أراضيها.



وأشاد لافروف بالدور المصري في تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين.



كما تناول اللقاء مستجدات الأزمة الروسية-الأوكرانية، إذ جدد السيسي دعم مصر لكل الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع، مؤكداً استعداد القاهرة للإسهام في أي مسار يحقق الاستقرار ويحفظ الأمن الإقليمي والدولي.



