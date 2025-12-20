السيسي ولافروف يبحثان أزمات السودان وغزة وليبيا

وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وناق ناقش الجانبان التطورات في غزة و السودان و ليبيا، حيث شددا على ضرورة وقف الحرب في القطاع وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد الإقليمي، إلى جانب دعم وحدة الدول وسلامة أراضيها.
وأشاد لافروف بالدور المصري في تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين.
كما تناول اللقاء مستجدات الأزمة الروسية-الأوكرانية، إذ جدد السيسي دعم مصر لكل الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع، مؤكداً استعداد القاهرة للإسهام في أي مسار يحقق الاستقرار ويحفظ الأمن الإقليمي والدولي.
