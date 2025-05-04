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السيسي يتسلم دعوة رسمية من العراق لحضور القمة العربية

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أرشيفية
 
الأحد، 04-05-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري- سلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة رسمية من الرئيس العراقي لحضور القمة العربية الـ 34 التي تستضيفها بغداد الشهر الجاري.

واستقبل الرئيس المصري اليوم الأحد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وسلم السيسي دعوة الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية 34 ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللذين تستضيفهما بغداد يوم 17 مايو 2025.

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وأعرب السيسي عن ترحيبه بدعوة الرئيس العراقي لحضور القمة العربية، وتقديره للرئيس العراقي ولرئيس وزراء العراق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين. 

 

RT

 
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