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السيسي يعلن عن قرارات مصرية بشأن القطاع

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
السيسي
الأحد، 16-02-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، مشيرا إلى أن القاهرة تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.

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وبحسب بيان للرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، بحضور رئيس المخابرات العامة في مصر، حسن رشاد.


وأكد البيان أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم، مشددا على أهمية الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 
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