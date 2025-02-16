السيسي يعلن عن قرارات مصرية بشأن القطاع

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، بحضور رئيس المخابرات العامة في مصر، حسن رشاد.
وأكد البيان أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم، مشددا على أهمية الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
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