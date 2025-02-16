السيسي يعلن عن قرارات مصرية بشأن القطاع

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، مشيرا إلى أن القاهرة تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، بحضور رئيس المخابرات العامة في مصر، حسن رشاد.