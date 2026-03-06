الجمعة 2026-03-06 02:47 م

السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار

الوكيل الإخباري-   وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى المواطنين المصريين شدد خلالها على ضرورة التحلّي بالمسؤولية والفهم المبني على العلم والدراسة في ظل الظروف الحالية.اضافة اعلان


وأشار الرئيس خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية إلى أن الأزمة الراهنة قد تكون لها بعض التداعيات على الأسعار، مؤكّدًا أنه وجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مشددًا على ضرورة عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار أو التلاعب بها.

وأكد الرئيس أن البلاد في حالة شبه طوارئ فيما يتعلق بتوفير احتياجات المواطنين المصريين، مختتمًا حديثه بقوله: "اطمئنوا بفضل الله سبحانه وتعالى أننا بخير… الحمد لله… الحمد لله… الحمد لله".

