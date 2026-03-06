السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار

وأشار الرئيس خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية إلى أن الأزمة الراهنة قد تكون لها بعض التداعيات على الأسعار، مؤكّدًا أنه وجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مشددًا على ضرورة عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار أو التلاعب بها.
وأكد الرئيس أن البلاد في حالة شبه طوارئ فيما يتعلق بتوفير احتياجات المواطنين المصريين، مختتمًا حديثه بقوله: "اطمئنوا بفضل الله سبحانه وتعالى أننا بخير… الحمد لله… الحمد لله… الحمد لله".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران
-
شركة ميرسك للشحن البحري تعلّق مؤقتًا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكلٍّ من أوروبا والشرق الأقصى
-
الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية تدخل أسبوعها الأول
-
الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على "إعطاء فرصة للسلام"
-
الدفاع الكويتية تتصدى لـ 212 صاروخًا بالستيًا و394 طائرة مسيّرة
-
إندونيسيا تبدأ إجلاء رعاياها من إيران وسط تصاعد التوتر في المنطقة
-
باريس: 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج و 8 في البحر الأحمر
-
تصريحات جديدة لترامب حول احتمال تدخل بري في إيران