السيناتور غراهام يكشف فحوى تصريح ترامب المرتقب عن روسيا

الوكيل الإخباري- قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام لشبكة "CBS News" إن وزارة المالية الأمريكية لا تسعى إلى استخدام فوائد الأصول الروسية بل "الذهاب إلى أبعد من ذلك".



وألمح السيناتور إلى أن "التصريح المهم" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن روسيا قد يتعلق بالأصول الروسية المحتجزة.



وأكد غراهام أنه "لا يريد أن يسبق ترامب"، لكنه حث الجمهور على "متابعة الأخبار حول الأصول الروسية المجمدة"، ووفقا له فإن "الأوروبيين يريدون الحد من الفائدة على الأصول التي ستذهب لأوكرانيا"، في حين أن وزير المالية الأمريكي سكوت بيسنت يريد "الذهاب إلى أبعد من ذلك".

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ونوه السيناتور الجمهوري بضرورة "الانتباه" أيضا إلى خطة بيع الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأوروبية والتي يمكن أن تفيد كييف.



وأضاف غراهام أن الدول التي تتعامل مع روسيا سيكون عليها الاختيار بين موسكو وواشنطن، قائلا: "الصين والهند والبرازيل.. استعدوا للمعاناة الشديدة إذا واصلتم تقديم المساعدة".



ومن المقرر أن يدلي ترامب بـ"بيان هام" في 14 من يوليو الجاري، حيث رفض الرئيس الأمريكي الكشف عن أي تفاصيل حول تصريحه المرتقب، لكنه أكد أنه يشعر بخيبة أمل من تصرفات موسكو، متوعدا روسيا بـ"مفاجأة صغيرة"، حسب تعبيره.