الشاباك: تصريحات نتنياهو اتهام خطير لمنظمة حكومية

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الوكيل الإخباري- قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهام خطير لمنظمة حكومية في دولة إسرائيل". اضافة اعلان





وأضاف بيان للشاباك أن رئيس الجهاز رونين بار يكرس جل وقته للأمن وإعادة الأسرى والدفاع عن الديمقراطية، على حد وصفه.