الشاباك: تصريحات نتنياهو اتهام خطير لمنظمة حكومية

وأضاف بيان للشاباك أن رئيس الجهاز رونين بار يكرس جل وقته للأمن وإعادة الأسرى والدفاع عن الديمقراطية، على حد وصفه.
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