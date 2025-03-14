 
الجمعة 2025-03-14 01:11 ص
 




            

        








    

        

        

            الشاباك: تصريحات نتنياهو اتهام خطير لمنظمة حكومية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                الشاباك: تصريحات نتنياهو اتهام خطير لمنظمة حكومية

            
                

                    رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        12:13 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) إن "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهام خطير لمنظمة حكومية في دولة إسرائيل".اضافة اعلان


وأضاف بيان للشاباك أن رئيس الجهاز رونين بار يكرس جل وقته للأمن وإعادة الأسرى والدفاع عن الديمقراطية، على حد وصفه.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                الشاباك: تصريحات نتنياهو اتهام خطير لمنظمة حكومية

                            
                    
                    

                        
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                            الشاباك: تصريحات نتنياهو اتهام خطير لمنظمة حكومية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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