الشرطة البريطانية تعتقل نحو 2000 شخص في حملة صارمة ضد المخدرات

وبحسب تقرير شبكة التلفزيون البريطانية المستقلة (ITV)، فقد تمت مصادرة 501 قطعة سلاح، بما في ذلك سكاكين وسيوف بالإضافة إلى 178 كغم من مخدرات الفئة "أ" (مثل الكوكايين والهيروين)، فضلاً عن نحو 2.4 مليون جنيه إسترليني نقدا. كما تم إغلاق 241 خطاً لتوزيع المخدرات في هذه الحملة.
وفي لندن، أعلنت شرطة العاصمة أنها ألقت القبض على 301 شخص، تم توجيه تهم رسمية إلى 111 منهم حتى الآن. كما صادرت قوات الأمن في المدينة نحو 70 كغم من مخدرات الفئة "أ"، وأكثر من 600 ألف جنيه نقدا، إلى جانب 12 سلاحا نارياً.
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