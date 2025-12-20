الأحد 2025-12-21 01:10 ص

الشرع: حلب مفتاح سوريا وبوابة نهوضها الاقتصادي

السبت، 20-12-2025 11:51 م
الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن محافظة حلب، كانت وستبقى مفتاحا وبوابة اقتصادية لكل سوريا، مشددا على دورها المحوري في النهوض بالبلاد بعد رفع العقوبات وعودة الانفتاح الاقتصادي.اضافة اعلان


وقال الشرع اليوم السبت، في كلمة عبر الفيديو خلال حملة "حلب ست الكل" المخصصة لجمع التبرعات للمحافظة: "حلب كانت بالنسبة لنا شيئا عظيما، وكانت المفتاح والبوابة لكل سوريا، وهي البوابة الاقتصادية التي ستنهض من خلالها".

وأضاف: "بعد رفع العقوبات عن سوريا والانفتاح عليها، ستكون لحلب المكانة الأولى إقليميا وليس فقط محليا، وستكون هي البوابة الأساسية للنشاط الاقتصادي والتجاري في كامل سوريا".

وأكد الرئيس السوري "ضرورة القضاء على الفقر في مدينة حلب، تمهيدا للانتقال إلى باقي المحافظات، وصولا إلى رفع الفقر عن أهل سوريا بشكل كامل".

وشدد الشرع على أن سوريا تحولت من "بلد يقاد من خلال أفراد، إلى شعب يقود البلد"، مضيفا: "دوركم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي مهم على مستوى كل سوريا".

وأعرب الرئيس الشرع، عن أمله في أن تبقى عيون السوريين على حلب في بنائها وتطويرها، وألا تختتم الأعمال الخيرية في المحافظة، مشيرا إلى أن حلب "قدمت الكثير في الثورة السورية"، واختتم بالقول: "عندما أقول حلب أقصد الريف والمدينة معا".

يذكر أن حجم التبرعات لصالح حملة "حلب ست الكل"، بلغ في يومها الثالث أكثر من 330 مليون دولار.

