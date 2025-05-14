الشرع: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قرار تاريخي شجاع

11:39 م

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الوكيل الإخباري- وجه الرئيس السوري أحمد الشرع مساء الأربعاء، كلمة إلى الشعب السوري بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية ورفع العقوبات عن البلاد. اضافة اعلان





وقال الشرع، إن قرار رفع العقوبات كان قرارا تاريخيا يمهد لرفع المعاناة عن الشعب السوري.



وأضاف الشرع: "سوريا نجحت في فتح أبواب مغلقة ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والغربية".



ورحّب الشرع بقرار "تاريخي شجاع" اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وقال الشرع في كلمة متلفزة الأربعاء بعد ساعات من عقده لقاء مع الرئيس الأميركي في الرياض، إن "قرار رفع العقوبات (كان) قرارا تاريخيا شجاعا أزال به معاناة الشعب وساعد على نهضته وأرسى أسس الاستقرار في المنطقة".