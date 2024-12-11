الشرع: سنلاحق من تورط بتعذيب المعتقلين في سوريا

وأضاف "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم أو تسبب في ذلك".
وبين "سنلاحق من تورط بتعذيب المعتقلين ونطالب الدول بتسليم الفارين".
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