الشرع: سنلاحق من تورط بتعذيب المعتقلين في سوريا

الوكيل الإخباري- قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع "نبارك لأهلنا في دير الزور التحرير بعد سنين من الصبر والهجرة".

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وأضاف "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم أو تسبب في ذلك".