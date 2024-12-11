 
الأربعاء 2024-12-11 04:28 م
 

الشرع: سنلاحق من تورط بتعذيب المعتقلين في سوريا

أحمد الشرع
أحمد الشرع
الأربعاء، 11-12-2024 04:18 م

الوكيل الإخباري-   قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع "نبارك لأهلنا في دير الزور التحرير بعد سنين من الصبر والهجرة".

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وأضاف "لن نعفو عمن تورط بتعذيب المعتقلين وتصفيتهم أو تسبب في ذلك".


وبين "سنلاحق من تورط بتعذيب المعتقلين ونطالب الدول بتسليم الفارين".

 
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