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الشرع: سوريا تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية

احمد الشرع
احمد الشرع
 
الأحد، 09-03-2025 09:38 م
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، إن فلول النظام السابق بالتعاون مع "جهات خارجية"، يحاولون خلق فتنة جديدة، وجر سوريا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها.اضافة اعلان


وأضاف الشرع، في كلمة حول المستجدات الأخيرة في الساحل السوري، أن المخاطر التي تواجه سوريا ليست مجرد تهديدات عابرة، بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات "انتهازية" من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى، وتدمير ما تبقى من البلاد.

وأوضح أن ما يحدث في بعض مناطق الساحل السوري هو المثال الأوضح على هذه المحاولات.
 
 
gnews

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