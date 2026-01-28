الأربعاء 2026-01-28 09:30 ص

الشرع وبوتين يجريان محادثات في موسكو اليوم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع
الأربعاء، 28-01-2026 07:42 ص
الوكيل الإخباري-   يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة رسمية إلى روسيا الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو.اضافة اعلان


وذكرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية أن "الرئيس الشرع سيلتقي الرئيس الروسي لإجراء محادثات حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".

وكان الرئيس الشرع زار موسكو في 15 تشرين الأول الماضي، وبحث مع الرئيس بوتين في قصر الكرملين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، كما عُقدت جلسة موسّعة جمعت رئيسي البلدين بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وروسيا في مختلف القطاعات.
 
 


