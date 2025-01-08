الشرع يتفقد مطار دمشق في اليوم الأول لاستئناف الرحلات

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قام بزيارة تفقدية لمطار دمشق الدولي في اليوم الأول لإعادة افتتاحه، دون مزيد من التفاصيل.
ونشرت الوكالة صورًا للشرع وهو يتجول في أرجاء المطار ويناقش عاملين أمام عدد من الطائرات التابعة للخطوط الجوية السورية.
وبدأت عدة خطوط طيران - الثلاثاء - تسيير رحلاتها من مطار دمشق وإليه، بينها إقلاع طائرة سورية باتجاه الشارقة الإماراتية ووصول أول طائرة تجارية قطرية إلى المطار بعد 13 عامًا.
جاء ذلك بعد أن أعلنت هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية - السبت - عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتبارًا من الثلاثاء.
وأكد التلفزيون السوري الرسمي أنه سيجري تسيير رحلات من وإلى العاصمة دمشق لخطوط طيران أجنحة الشام والسورية للطيران المحليتين، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية.
وعام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من وإلى دمشق، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير التي اندلعت في 2011، كما تعرض المطار الدولي في العاصمة وكذلك في حلب إلى ضربات جوية إسرائيلية أخرجتهما عن الخدمة عدة مرات.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عامًا من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
مفقودون ومصابون وناجٍ وحيد بتحطم طائرة صغيرة في أستراليا
-
تركيا.. اجتماع حول إعادة إعمار سوريا وسبل تعزيز الاقتصاد والتجارة معها
-
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 28 طائرة مسيرة روسية
-
ترامب يعلن تفهمه لموقف روسيا الرافض لعضوية أوكرانيا في "الناتو"
-
مصر.. انهيار عقار وسقوط أجزاء من آخر مجاور له بالإسكندرية
-
إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن طالبت تل أبيب بتنفيذ اتفاق لبنان
-
الإعلام العبري: الصفقة مع حماس ستنقل قرار الحرب للضفة
-
مبعوث ترامب: حققنا تقدما كبيرا بمفاوضات صفقة التبادل