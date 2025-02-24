 
الإثنين 2025-02-24 07:57 ص
 

الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر

الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع
الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع
الإثنين، 24-02-2025 12:00 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الرئاسة السورية الأحد إن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع تلقى دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد في مصر في الرابع من مارس آذار المقبل.اضافة اعلان


وأضافت في بيان "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السيد عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية ، والذي سيعقد في الرابع من آذار من عام 2025 في مدينة القاهرة".
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الأردن يحدد موعد تحري هلال رمضان

تعبيرية

أخبار محلية السير: اعادة فتح جميع الطرق والجسور التي تم اغلاقها بسبب الانجماد

تعبيرية

أسواق ومال توقعات بزيادة المعروض تدفع أسعار النفط عالميا للانخفاض

تامر حسني

فن ومشاهير بعد أزمة صحية حادة.. تامر حسني يتكفل بمساعدة نجم الزمالك

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يواصل عدوانه بالضفة الغربية والمقاومة تشتبك

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 10 صباحا حتى 4 مساءً عن مناطق نهاية الأسبوع (اسماء)

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للامتحان التنافسي والفحص الفني

..

الطقس انحسار فرص الأمطار مساء اليوم وعود لارتفاع درجات الحرارة غدا



 




الأكثر مشاهدة