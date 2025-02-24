الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر

وأضافت في بيان "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السيد عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية ، والذي سيعقد في الرابع من آذار من عام 2025 في مدينة القاهرة".
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