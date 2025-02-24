الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر

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الوكيل الإخباري- قالت الرئاسة السورية الأحد إن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع تلقى دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي تنعقد في مصر في الرابع من مارس آذار المقبل. اضافة اعلان





وأضافت في بيان "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السيد عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية ، والذي سيعقد في الرابع من آذار من عام 2025 في مدينة القاهرة".