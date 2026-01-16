الشرع يزور برلين الثلاثاء

01:34 م

الوكيل الإخباري- يزور الرئيس السوري، أحمد الشرع، برلين الثلاثاء، وفق ما أظهر جدول أعمال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي نُشر الجمعة. اضافة اعلان





ولم يؤكد مكتب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ما إن كان سيجري أيضا محادثات مع الشرع خلال الزيارة التي تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الألمانية إلى رفع وتيرة إعادة السوريين المقيمين في أرضها إلى بلدهم.

