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الشرع يستقبل في دمشق وفدا رفيعا من جامعة الدول العربية

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جانب من اللقاء
السبت، 18-01-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري- استقبل قائد الإدارة السورية المؤقتة أحمد الشرع وفد جامعة الدول العربية برئاسة حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية.

وشارك في اللقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

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ومن المعروف أن الاجتماع الوزاري العربي المغلق الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض يوم 12 يناير أكد على دعم العملية السياسية بسوريا وفقا للقرار 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية.


وشدد وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع على أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق توافق سياسي يؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي.


كما أكدوا ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة؛ لضمان نجاح أي مسار سياسي يتم التوافق عليه.

 

RT

 
gnews

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