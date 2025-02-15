الشرع يصل إدلب ويتجول في شوارعها

وكانت إدلب معقلا للمعارضة السورية التي استطاعت في النهاية إسقاط حكم نظام الأسد في ديسمبر الماضي بقيادة أحمد الشرع.
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