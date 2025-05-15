الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا" جرت خلال اللقاء مناقشة تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين.
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