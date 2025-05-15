الخميس 2025-05-15 09:04 م
 

الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا

وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية السوري
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية السوري
 
الخميس، 15-05-2025 07:43 م
الوكيل الإخباري-   التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، في أنطاليا التركية، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وذلك بحضور وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا" جرت خلال اللقاء مناقشة تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين.
 
gnews

أحدث الأخبار

الكعبة المشرفة

عربي ودولي عاجل السعودية: تأشيرات الزيارة باستثناء تأشيرة الحج لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج

ارشيفية

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

العيسوي

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرتي أبو رمان والفاعوري

رئيس الديوان الملكي

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى واحة أمان وعنوان عز وسيادة

الوفد البرلماني

شؤون برلمانية وفد نيابي يزور مجلس البرلمان البريطاني بدعوة رسمية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

عربي ودولي ترامب في الإمارات..اختتام جولته الخليجية والذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال

الذهب

اقتصاد محلي 65.5 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

غزة

فلسطين حماس تعقيبا على تصريحات لترامب: غزة ليست للبيع



 
 





الأكثر مشاهدة