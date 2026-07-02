الشيباني يبحث مع عون تعزيز العلاقات على أساس حسن الجوار

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، فقد تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وتعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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