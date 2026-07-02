الخميس 2026-07-02 01:51 م

الشيباني يبحث مع عون تعزيز العلاقات على أساس حسن الجوار

الشيباني يبحث مع عون تعزيز العلاقات على أساس حسن الجوار
الشيباني يبحث مع عون تعزيز العلاقات على أساس حسن الجوار
 
الخميس، 02-07-2026 12:19 م

الوكيل الإخباري-   التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في العاصمة اللبنانية بيروت، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون.

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وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، فقد تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وتعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 
 


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