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الشيخ شخبوط يعرب عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في السودان

أعمال عنف في السودان
أعمال عنف في السودان
الأحد، 03-11-2024 03:09 م

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، عن قلق أبو ظبي إزاء تصاعد أعمال العنف في السودان المتواصلة منذ الـ21 من أبريل 2023.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر منصة "إكس" إن وزير الدولة بوزارة الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أعرب عن قلق دولة الإمارات البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في السودان، ولا سيما التي طالت مدنيين من النساء والأطفال وكبار السن في ولاية الجزيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء".

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وشدد بن نهيان على قلق أبو ظبي حيال التقارير الواردة حول العنف ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة، واستمرار تشريد الآلاف من المدنيين.


وحث بن نهيان، الأطراف السودانية المتحاربة على العودة إلى الحوار، واحترام التزاماتهم وفق إعلان جدة، وللآليات التي اقترحتها "مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS" المتعلقة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، والامتثال لالتزامات القانون الإنساني الدولي.


وشدد على ضرورة أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدُّولي، وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع.

 

RT

 
gnews

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