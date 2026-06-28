الصحة العالمية: أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس، "تمّ تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 حزيران/يونيو جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا". وأضاف "يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة، وتوفي المئات وأُغلقت مدارس، وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد".
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