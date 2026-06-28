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الصحة العالمية: أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
 
الأحد، 28-06-2026 04:25 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد، وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 حزيران/يونيو.

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وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس، "تمّ تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 حزيران/يونيو جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا". وأضاف "يعيش حاليا مليون شخص في حرارة شديدة، وتوفي المئات وأُغلقت مدارس، وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد".

 
 


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