الصحة العالمية تدعو إلى حظر عاجل لمنتجات التبغ المنكهة

وحذرت المنظمة وفق موقعها الرسمي في بيان اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ، من أن تلك النكهات مصممة لإثارة الفضول بين الأطفال والمراهقين وتشجيعهم على التجربة، ما يمكن أن يؤدي إلى الإدمان.
وقالت إن هذه النكهات وخاصة "المنثول والعلكة والحلوى القطنية (غزل البنات)"، تحول المنتج السام إلى طعم مناسب للشباب، مشيرة إلى ارتباط تلك المنتجات بأمراض حادة في الرئة.
وفي عام 2022، استخدم 12.5 بالمئة من القصر في المنطقة الأوروبية من منظمة الصحة العالمية، والتي تضم 53 دولة، السجائر الإلكترونية، مقارنة بـ 2 بالمئة من البالغين.
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