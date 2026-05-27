الصحة العالمية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا

وأضاف جيبريسوس في منشور على منصة إكس "أبلغت إسبانيا عن رصد حالة جديدة بين الركاب الخاضعين للحجر الصحي، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 13".
وأوضح أن ثلاث منهم لقوا حتفهم، مشيرا إلى أنه لم تسجل وفيات جديدة منذ الثاني من أيار.
وقال جيبريسوس "الوضع لا يزال مستقرا. يتلقى الركاب الذين أصيبوا بالمرض الرعاية اللازمة، بينما يبقى آخرون في الحجر الصحي".
وفي الأسبوعين الماضيين، نزل جميع الركاب المتبقين وأفراد الطاقم والطاقم الطبي من سفينة الركاب الفاخرة "إم.في هونديوس" التي كانت بؤرة تفشي المرض.
وينتقل فيروس هانتا عن طريق القوارض، ويمكن أن يصيب البشر ويسبب المرض. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى إصابة ما بين 10 آلاف و100 ألف شخص بالفيروس على مستوى العالم سنويا، وتختلف شدة المرض باختلاف السلالة.
