الصحة العالمية: سوء التغذية في غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"

وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الأحد، إن قطاع غزة "يشهد حالة من سوء التغذية الخطير الذي اتسم بارتفاع حاد بعدد الوفيات في تموز"، مشيرة الى أن معظم تلك الوفيات حدثت لدى وصولها إلى المرافق الصحية، وبدت على أجسادهم علامات واضحة مثل الهزال الشديد.
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