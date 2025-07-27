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الصحة العالمية: سوء التغذية في غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"

الصحة العالمية: سوء التغذية في غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"
الصحة العالمية: سوء التغذية في غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"
 
الأحد، 27-07-2025 09:14 م
الوكيل الإخباري-  قالت منظمة الصحة العالمية إن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات تنذر بالخطر"، مشيرة إلى أن "الحظر المتعمد" للمساعدات أودى بحياة أكثر وكان من الممكن تفاديه.اضافة اعلان


وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الأحد، إن قطاع غزة "يشهد حالة من سوء التغذية الخطير الذي اتسم بارتفاع حاد بعدد الوفيات في تموز"، مشيرة الى أن معظم تلك الوفيات حدثت لدى وصولها إلى المرافق الصحية، وبدت على أجسادهم علامات واضحة مثل الهزال الشديد.
 
 
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