الصحة الكويتية: وفاة طفلة متأثرة بسقوط شظايا

الكويت
الكويت
 
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، وفاة طفلة تبلغ 11 عاما إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة.اضافة اعلان


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن "مستشفى الأميري استقبل... حالة إصابة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما من المقيمين في البلاد، وذلك إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة".

وأضاف أنه "جرى الإنعاش في سيارة الإسعاف أثناء نقل الطفلة إلى المستشفى، استمرت محاولات الإنعاش فور وصولها إلى مستشفى الأميري لمدة تقارب نصف ساعة، إلا أنها فارقت الحياة جراء الإصابة".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
 
 


