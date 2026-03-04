الصحة الكويتية: وفاة طفلة متأثرة بسقوط شظايا

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن "مستشفى الأميري استقبل... حالة إصابة لطفلة تبلغ من العمر 11 عاما من المقيمين في البلاد، وذلك إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة".
وأضاف أنه "جرى الإنعاش في سيارة الإسعاف أثناء نقل الطفلة إلى المستشفى، استمرت محاولات الإنعاش فور وصولها إلى مستشفى الأميري لمدة تقارب نصف ساعة، إلا أنها فارقت الحياة جراء الإصابة".
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.
-
أخبار متعلقة
-
كاتس: استهداف القادة الإيرانيين جزء من أهداف عملية زئير الأسد
-
طهران: مراسم عزاء خامنئي تبدأ مساء اليوم
-
الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمحافظة الخرج
-
تشغيل مطار بن غوريون جزئيا اليوم لإعادة إسرائيليين في الخارج
-
أنباء عن اختيار مجتبى خامنئي مرشدًا جديدًا لإيران
-
إسقاط مسيرة قرب مطار بغداد
-
14 شهيدًا و 25 جريحًا في غارات ليلية على مناطق لبنانية
-
البنتاغون يحدد هويات 4 جنود أميركيين قُتلوا في حرب إيران