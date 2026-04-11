الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان الاسرائيلي 2020 شهيدا و 6400 جريح

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار حتى 11 نيسان ارتفعت إلى 2020 شهيدا و6436 جريحا منهم أكثر من 15 شهيدا وجريحا في غارة إسرائيلية اليوم السبت استهدفت بلدة تفاحتا في جنوب لبنان.

