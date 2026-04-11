السبت 2026-04-11 11:38 م

الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان الاسرائيلي 2020 شهيدا و 6400 جريح

لبنان يسحب اعتماد السفير الإيراني
لبنان
 
السبت، 11-04-2026 08:50 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار حتى 11 نيسان ارتفعت إلى 2020 شهيدا و6436 جريحا منهم أكثر من 15 شهيدا وجريحا في غارة إسرائيلية اليوم السبت استهدفت بلدة تفاحتا في جنوب لبنان.

وجددت الوزارة استنكارها لاستهداف المتكرر الطواقم الصحية والخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن هذه الجرائم ستوثق في دعاوى دولية لحفظ حقوق من يضحون بأنفسهم للخدمة الإنسانية.

 
 


