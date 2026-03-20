الجمعة 2026-03-20 10:21 م

الصحة اللبنانية: 1021شهيدا حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان

الصحة اللبنانية: 1021شهيدا حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان
الصحة اللبنانية: 1021شهيدا حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان
 
الجمعة، 20-03-2026 07:04 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الساعات الـ24 الأخيرة، سجلت استشهاد 20 شخصا، وإصابة 57 بجروح بفعل العدوان الإسرائيلي".اضافة اعلان


وأشار بيان للوزارة اليوم، إلى" أن العدد الإجمالي للشهداء منذ الثاني من آذار حتى اليوم بلغ 1021شهيدا، وعدد الجرحى 2641 جريحا".

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني لبناني، "أن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف بعد ظهر اليوم غاراته على قرى مدينتي صور والنبطية جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف".
 
 


روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

عربي ودولي روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

عربي ودولي قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

"حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

عربي ودولي "حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

أخبار محلية الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

عربي ودولي بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

ارشيفية

أخبار محلية الملك ورئيس الإمارات يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

أخبار محلية الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة

عربي ودولي الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة



 






