الصحة اللبنانية: 1021شهيدا حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الساعات الـ24 الأخيرة، سجلت استشهاد 20 شخصا، وإصابة 57 بجروح بفعل العدوان الإسرائيلي".





وأشار بيان للوزارة اليوم، إلى" أن العدد الإجمالي للشهداء منذ الثاني من آذار حتى اليوم بلغ 1021شهيدا، وعدد الجرحى 2641 جريحا".



من جهة أخرى أفاد مصدر أمني لبناني، "أن الطيران الحربي الإسرائيلي كثف بعد ظهر اليوم غاراته على قرى مدينتي صور والنبطية جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف".







