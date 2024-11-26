الصحة اللبنانية: 5 شهداء في غارتين

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الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة اللبنانية "باستشهاد اثنين وإصابة 22″، في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على الرشيدية جنوبي لبنان. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة أن هناك "3 شهداء و10 مصابين جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة بربور بالعاصمة بيروت.