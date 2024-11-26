 
الثلاثاء 2024-11-26 08:31 م
 

الصحة اللبنانية: 5 شهداء في غارتين

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 08:00 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الصحة اللبنانية "باستشهاد اثنين وإصابة 22″، في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على الرشيدية جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن هناك "3 شهداء و10 مصابين جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة بربور بالعاصمة بيروت.
 
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