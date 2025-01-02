الصدر: كل من يحاول الانتقام من المدنيين لا يمثل الإسلام

وقال الصدر في تغريدة له نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "لا ينبغي علينا نحن المسلمين توجيه أسلحتنا نحو الشعوب الغربية، بما فيها الشعب الأمريكي بسبب أن الشعوب العربية تعاني من الإرهاب الغربي الأمريكي أو الصهيوني فهذا مخالف لأخلاق ديننا، أكيد".
وأضاف أن "معظم الشعب الأمريكي يعتبر من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية ومن الرافضين للإرهاب الصهيوني ولدعم حكومتهم لهذا الكيان المجرم".
وتابع أن "كل من يحاول الانتقام من المدنيين، لا يمثل الإسلام، سواء ما حدث في (نيو أورليانز) أو في أي مكان آخر"، مشيرا إلى أن "الحكومات لا تمثل الشعوب على الإطلاق لا في أمريكا ولا في غيرها".
هذا وشهدت مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، حادثا مروعا، وقع في الحي الفرنسي، إحدى المناطق الأكثر ازدحاما وقلب منطقة السياحة ذات الأهمية الاقتصادية للمدينة.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية مقتل 15 شخصا في الهجوم.
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