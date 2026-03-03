"الصليب الأحمر" تحذر من توسع العمليات العدائية في المنطقة

وقالت في بيان وزعته اللجنة اليوم الثلاثاء، إن نطاق العمليات العسكرية الكبيرة التي تنتشر في أنحاء الشرق الأوسط قد يُدخل المنطقة وأجزاء أخرى من العالم في دوامة تصعيد خطير، مؤكدة أن غياب خطوات عاجلة لخفض التصعيد واحترام قواعد الحرب سيؤدي إلى فقدان المزيد من أرواح المدنيين.
وأضافت إن المدنيين يعانون أصلًا من تداعيات النزاع، مشددة على أن جميع أطراف النزاع المسلح ملزمة بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني دون أي تأويل، بما يكفل حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية من آثار العمليات العسكرية.
وأكدت ضرورة أن تبقى المدارس ملاذًا آمنًا للتعليم، يتمكن الأطفال فيه من الشعور بالأمان والحماية من أي هجمات، وأن تظل المستشفيات مرافق آمنة مخصصة لإنقاذ الأرواح.
وشددت على وجوب حماية أفراد الطواقم الطبية والمستجيبين الأوائل، بما في ذلك الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع الظروف، وتمكينهم من أداء مهامهم بأمان.
ودعت سبولياريتش جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية المحايدة بأمان ودون عوائق، مؤكدة أن حماية المدنيين واحترام قواعد الحرب مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل.
