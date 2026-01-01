الخميس 2026-01-01 10:09 ص

الصومال تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

مجلس الأمن الدولي
الخميس، 01-01-2026 08:21 ص

الوكيل الإخباري-   تتولى الصومال رسميًا اليوم الخميس رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر تشرين كانون الثاني الحالي، خلفًا لسلوفانيا.

ويعقد مندوب الصومال الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤتمرًا صحفيًا يوم غد الجمعة، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم ذاته.


ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة العضوية تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي بالإضافة إلى الصومال: الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والبحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا ولاتفيا وكولومبيا.


ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأخير غير فعال.

 
 


