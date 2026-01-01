الصومال تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي

ويعقد مندوب الصومال الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤتمرًا صحفيًا يوم غد الجمعة، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم ذاته.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة العضوية تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي بالإضافة إلى الصومال: الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والبحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا ولاتفيا وكولومبيا.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأخير غير فعال.
