الصين: إجلاء نحو 70 ألف شخص جراء الفيضانات

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا "، أعلنت السلطات الصينية، أن الأمطار الغزيرة المستمرة، أثرت حتى ظهر أمس الأربعاء، على نحو 300 ألف من سكان محافظة هوايجي بمدينة تشاوتشينغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، ما أدى إلى إجلاء نحو 70 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمنا.
وضربت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار "ووتيب"، الذي يعد أول إعصار في العام الحالي، إلى جانب منخفض جوي عالي المستوى وأمطار موسمية، المنطقة منذ السبت الماضي.
وتأثرت 19 بلدة في المحافظة، بالفيضانات التي ألحقت أضرارا واسعة النطاق بالسدود والطرق والأراضي الزراعية، وأدت إلى إصابة 15 شخصا، من دون تسجيل حالات تهدد حياتهم.
وأعلنت السلطات في المناطق المتضررة، تعبئة أكثر من 10 آلاف فرد إنقاذ، وأكثر من 500 وحدة من معدات الطوارئ، ورفعت محافظة هوايجي مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالفيضانات إلى أعلى مستوى، إلى جانب تعليق الدراسة والعمل والإنتاج والنقل والأنشطة التجارية في جميع أنحاء المحافظة.
بترا
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