الصين .. انفجار في مصنع للصلب يخلف عشرات الضحايا

ووقع الانفجار في 18 يناير في مصنع للصلب التابع لشركة باوتو ستيل الصينية لصناعة الصلب في مدينة باوتو. وقد تم إرسال فرق الإنقاذ ومعدات الإنقاذ المتخصصة وقوات الاستجابة للطوارئ إلى موقع الحادث فور وقوعه.
وجاء في البيان: أسفر الانفجار عن مقتل شخصين، وفقدان 8، وإصابة 84 آخرين".
وكان قد أفيد سابقًا عن وفاة شخصين وإصابة 66 آخرين وفقدان خمسة.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن التحقيق لا يزال جاريًا في الأثر البيئي للانفجار، وتشير أحدث البيانات إلى عدم وجود آثار بيئية سلبية.
وقد شكلت السلطات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم فريق عمل لتحديد سبب الانفجار.
