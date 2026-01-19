الإثنين 2026-01-19 12:35 م

الصين .. انفجار في مصنع للصلب يخلف عشرات الضحايا

الإثنين، 19-01-2026 10:27 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة الانفجار في مصنع للصلب بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين إلى قتيلين و8 مفقودين و84 مصابًا، وفق التلفزيون المركزي الصيني.اضافة اعلان


ووقع الانفجار في 18 يناير في مصنع للصلب التابع لشركة باوتو ستيل الصينية لصناعة الصلب في مدينة باوتو. وقد تم إرسال فرق الإنقاذ ومعدات الإنقاذ المتخصصة وقوات الاستجابة للطوارئ إلى موقع الحادث فور وقوعه.

وجاء في البيان: أسفر الانفجار عن مقتل شخصين، وفقدان 8، وإصابة 84 آخرين".

وكان قد أفيد سابقًا عن وفاة شخصين وإصابة 66 آخرين وفقدان خمسة.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن التحقيق لا يزال جاريًا في الأثر البيئي للانفجار، وتشير أحدث البيانات إلى عدم وجود آثار بيئية سلبية.

وقد شكلت السلطات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم فريق عمل لتحديد سبب الانفجار.

روسيا اليوم 
 
 


الحشد الشعبي يعزز انتشاره على الحدود العراقية مع سوريا

بلدية مادبا تحدد 13 بؤرة ساخنة للتعامل مع الأمطار الغزيرة

أول فندق على سطح القمر.. إقامة فاخرة بعشرات الملايين - صورة

الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة

طيار هندي يخرج عن البروتوكول ليدلل ابنته بكلمات تشعل مواقع التواصل - فيديو

عامل وطن في جرش يتعرض لحادث دهس أثناء العمل - صورة

مصرف سوريا المركزي ينفي نفاد العملة الجديدة

الأردن يعزي إسبانيا



 






