الصين تؤكد أن الحروب والعقوبات لن تساعد في حل الصراعات

وأضاف: "لقد أثبتت الممارسة الدولية بشكل كامل أنه لا الحروب ولا العقوبات يمكن أن تكون الطريقة الرئيسية لحل النزاعات فالحوار والمشاورات فقط هي الطريقة الأكثر فعالية لحل الخلافات".
وأشار الممثل الصيني إلى أنه يجب على المجتمع الدولي، اتخاذ الموقف الواضح الداعم لكل الجهود التي تساهم في الحل السلمي للأزمات.
وشدد الممثل الخاص للحكومة الصينية، على أنه لا يجوز ضمان الأمن الإقليمي من خلال توسيع الكتل العسكرية.
وقال لي هوي: "لا ينبغي ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو توسيع الكتل العسكرية".
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