الصين تؤكد تعرض ناقلة لهجوم في مضيق هرمز ولا أنباء عن إصابات

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، تعرض ناقلة منتجات نفطية تقل طاقما صينيا لهجوم في مضيق هرمز، وعبرت عن قلقها البالغ إزاء تأثر السفن سلبا بالنزاع في الشرق الأوسط.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان خلال مؤتمر صحفي دوري إن على متن السفينة مواطنين صينيين، وإنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم حتى الآن.



وذكرت تقارير إعلامية صينية أمس الخميس أن ناقلة منتجات نفطية مملوكة لشركة صينية تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز يوم الاثنين.









