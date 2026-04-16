الصين تحث إيران على إعادة حركة الملاحة بمضيق هرمز

06:04 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة رويترز أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي حث نظيره الإيراني عباس عراقجي على بذل كل الجهود الممكنة لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.





وشدد الوزير الصيني على ‌ضرورة احترام وحماية سيادة إيران وأمنها في مضيق هرمز، بالتوازي مع ضمان حرية وسلامة الملاحة في الممر المائي، وفق بيان الخارجية الصينية.



كما أكد أن عودة الملاحة إلى طبيعتها تصب في مصلحة المجتمع الدولي بأكمله، مشيرا إلى أن الوضع يمر بمرحلة تحوُّل حاسمة وأن نافذة ⁠السلام بدأت في الانفتاح.



وأوضح كذلك أن الصين تدعم التمسك بوقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات بما يخدم مصالح إيران والمنطقة والعالم، مؤكدا استعداد بكين لمواصلة الضغط من أجل التهدئة وتعزيز العلاقات بين دول المنطقة.





