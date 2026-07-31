الصين تحث الكويت على اتخاذ تدابير فعالة لحماية سلامة مواطنيها والمؤسسات الصينية

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحفي إن بكين حثت الكويت على اتخاذ تدابير فعالة لحماية سلامة الرعايا الصينيين والمؤسسات الصينية.
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