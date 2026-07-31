الصين تحث الكويت على اتخاذ تدابير فعالة لحماية سلامة مواطنيها والمؤسسات الصينية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إن هجوما إيرانيا استهدف مبنى تابعا لشركة صينية في الكويت لم يسفر عن إصابة أي مواطنين صينيين.

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