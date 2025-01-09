الصين تخصص 6.8 مليون دولار لمساعدة التبت بعد الزلزال

أفادت بذلك صحيفة "رينمين ريباو"، التي تابعت أن المبلغ المخصص من مساهمات الحزب سيستخدم لدعم إزالة آثار الزلزال والأعمال الضرورية الأخرى في المنطقة المتضررة.
وكانت لجنة الدولة للإصلاح والتنمية الصينية قد خصصت 100 مليون يوان لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في منطقة التبت ذاتية الحكم.
وقد وقع زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر في الساعة 9:05 صباح يوم 7 يناير في مقاطعة تينغري بمنطقة شيغاجي التابعة لإقليم التبت ذاتي الحكم في الصين.
وكان مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات وأصاب 3 بلدات و27 قرية يقطنها نحو 6.9 ألف شخص، ثم أفاد المركز الصيني في اليوم التالي بتسجيل 515 هزة ارتدادية، فيما أكدت السلطات الصينية مصرع 126 شخصا وإصابة 188 آخرين وفقا لآخر الإحصائيات.
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