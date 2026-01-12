الصين تدعو إلى السلام في إيران

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على سؤال حول تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحافي روتيني "نحن نعارض دائما التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى" مضيفة "ندعو جميع الأطراف إلى بذل المزيد من أجل إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
