الإثنين 2026-01-12 01:12 م

الصين تدعو إلى السلام في إيران

علم الصين
علم الصين
 
الإثنين، 12-01-2026 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت الصين الاثنين معارضتها لـ"التدخل" الأجنبي في بلدان أخرى بعدما لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعمل عسكري في حال قامت السلطات الإيرانية بقتل متظاهرين.اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ ردا على سؤال حول تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحافي روتيني "نحن نعارض دائما التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى" مضيفة "ندعو جميع الأطراف إلى بذل المزيد من أجل إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
 
 


