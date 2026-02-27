الصين تدعو مواطنيها لتجنّب السفر إلى إيران

03:27 م

الوكيل الإخباري- دعت الصين مواطنيها، الجمعة، إلى تجنّب السفر إلى إيران في ظل "ازدياد كبير في المخاطر الأمنية الخارجية" في وقت تهدد الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات ضد إيران. اضافة اعلان





وقالت الخارجية الصينية، في بيان، "في ضوء الوضع الأمني الحالي في إيران، تذكّر الخارجية الصينية وسفارة الصين وقنصلياتها في إيران المواطنين الصينيين بضرورة تجنّب السفر إلى إيران في الوقت الحالي".



وأضافت "يُنصح المواطنون الصينيون الموجودون حاليا في إيران بتعزيز إجراءات السلامة والمغادرة في أقرب وقت ممكن".





