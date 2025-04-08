الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الصينية في واشنطن أن بكين "ستحمي مصالحها وحقوقها المشروعة"، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.

اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو في حديث لوكالة "فرانس برس"، يوم الاثنين: "لقد أكدنا أكثر من مرة أن الضغط والتهديدات تجاه الصين هي الطريقة غير الصحيحة للتعامل معنا".