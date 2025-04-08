الصين ترد على تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية

وجاء ذلك ردا على تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية، بالإضافة إلى الرسوم التي قد تم فرضها في وقت سابق.
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