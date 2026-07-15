الصين ترفض العقوبات الأميركية على مشتري النفط الروسي

الوكيل الإخباري- أعربت الصين الأربعاء عن معارضتها الشديدة لاقتراح قانون قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ويؤيده الرئيس دونالد ترامب، يفرض عقوبات على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية.

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