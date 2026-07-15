الصين ترفض العقوبات الأميركية على مشتري النفط الروسي

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية لين جيان إن الصين "تعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي ولم يجِزها مجلس الأمن"، مؤكدا أن "الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.
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