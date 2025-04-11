الجمعة 2025-04-11 02:04 م
 

الصين تقول إنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%

حاويات شحن في مقاطعة جيانغسو، الصين، 10 نيسان 2025.
حاويات شحن في مقاطعة جيانغسو، الصين، 10 نيسان 2025.
 
الجمعة، 11-04-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-   قالت الصين، الجمعة، إنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%، مشيرة إلى أنها "ستتجاهل" أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وقالت لجنة التعرفات الجمركية في مجلس الدولة في بكين في بيان نشرته وزارة المال، إن "فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين ينتهك بشكل خطير قواعد التجارة الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية" مضيفة أن الرسوم الجديدة تدخل حيز التنفيذ السبت.

 

إلى ذلك، أفاد الإعلام الرسمي الصيني بأن بكين تقدمت بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد التعرفات الجديدة.

 
gnews

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