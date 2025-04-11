الصين تقول إنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%

الوكيل الإخباري- قالت الصين، الجمعة، إنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%، مشيرة إلى أنها "ستتجاهل" أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وقالت لجنة التعرفات الجمركية في مجلس الدولة في بكين في بيان نشرته وزارة المال، إن "فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين ينتهك بشكل خطير قواعد التجارة الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية" مضيفة أن الرسوم الجديدة تدخل حيز التنفيذ السبت.