الصين تنفي التقارير التي تشير إلى تورطها في تزويد إيران بالأسلحة

مبنى سفارة الصين في واشنطن
الوكيل الإخباري-   نقلت شبكة سي إن إن عن السفارة الصينية في واشنطن نفيها التقارير التي تشير إلى تورط الصين في تزويد إيران بالأسلحة، مؤكدة أن المعلومات حول مدّها إيران بالأسلحة "غير صحيحة" وأنها لم تزود أي طرف بالسلاح.اضافة اعلان


ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن إيران تستغل الهدنة الحالية كفرصة لترميم ترسانتها العسكرية، بمساعدة شركاء أجانب.

وأفادت سي إن إن نقلا عن مصادر استخباراتية أن الصين قد تكون بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف إلى إيران.

كما أكدت 3 مصادر مطلعة أن الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن الصين تستعد لإرسال شحنة أسلحة إلى إيران وسط وقف إطلاق نار هش.
 
 


