الصين تنفي تقارير عن إجراء تحقيق ضد وزير الدفاع

وقال وو تشاين إن تلك التقارير الإعلامية ملفقة تماما وأعرب عن استياء الصين الشديد من هذه التقارير.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكرت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن السلطات الصينية قد بدأت تحقيقا مع وزير الدفاع دونغ جون فيما يتعلق بما أسمته "فضيحة فساد".
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ التقارير الواردة عن التحقيق مع دونغ جون بأنها "مطاردة للظل".
-
أخبار متعلقة
-
شويغو: المظلة النووية الروسية تغطي منطقة معاهدة الأمن الجماعي
-
الصين تدعو إلى ضبط النفس بخصوص تسليم أسلحة نووية إلى أوكرانيا
-
صاروخ "أوريشنيك" قادر على حمل رؤوس نووية تعادل قوة 45 قنبلة هيروشيما
-
وفد مصري إلى إسرائيل لبحث وقف حرب غزة
-
وفاة 4 أشخاص جراء الثلوج الكثيفة التي تجتاح كوريا الجنوبية
-
مقاتلو المعارضة السورية يتقدمون سريعا ويصلون مشارف حلب
-
قائد الحرس الثوري الإيراني يبعث رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله"
-
صحيفة أمريكية: "أوريشنيك" أبعد صاروخ استخدم في أوروبا