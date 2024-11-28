 
الخميس 2024-11-28 03:14 م
 

الصين تنفي تقارير عن إجراء تحقيق ضد وزير الدفاع

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أرشيفية
الخميس، 28-11-2024 02:31 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن التقارير الإعلامية حول التحقيق مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون هي اختلاق تام.

وقال وو تشاين إن تلك التقارير الإعلامية ملفقة تماما وأعرب عن استياء الصين الشديد من هذه التقارير.

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وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكرت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن السلطات الصينية قد بدأت تحقيقا مع وزير الدفاع دونغ جون فيما يتعلق بما أسمته "فضيحة فساد".

 

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الأدميرال دونغ جون، الذي تم تعيينه في هذا المنصب ديسمبر 2023، بعد إقالة سلفه بتهمة الفساد، يخضع للتحقيق كجزء من تحريات أوسع في جيش التحرير الشعبي الصيني.

 

وإذا صحت التقارير، وفقا لـ "فاينانشال تايمز"، فسيكون دونغ جون ثالث وزير دفاع حالي أو سابق على التوالي يتم التحقيق معه في مزاعم فساد.


ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ التقارير الواردة عن التحقيق مع دونغ جون بأنها "مطاردة للظل".

 

RT

 
gnews

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