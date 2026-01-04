الصين: على واشنطن الإفراج فورا عن مادورو

وأضافت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه على الولايات المتحدة أيضا ضمان سلامة مادورو وزوجته، مؤكدة أن اقتيادهما ينتهك القانون الدولي والأعراف الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى بكين في زيارة رسمية
-
من هو الزعيم اللاتيني الذي أطاحت به الولايات المتحدة قبل مادورو؟
-
روبيو يلمح إلى أن دولة أخرى قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا
-
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة مشتركة على منشأة لـ"داعش" في سوريا
-
المحكمة العليا في فنزويلا تكلف نائبة الرئيس بتولي صلاحيات الرئاسة مؤقتا
-
الرئيس الفنزويلي وزوجته يصلان إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة الفيدرالية
-
نائب رئيس فنزويلا تطالب بالإفراج عن مادورو وتعلن استنفارا وطنيا شاملا
-
مجلس الأمن يعقد الاثنين جلسة طارئة بشأن فنزويلا بعد الهجمات الأميركية