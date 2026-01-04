الأحد 2026-01-04 11:58 ص

الصين: على واشنطن الإفراج فورا عن مادورو

قالت وزارة الخارجية الصينية الأحد، أن على الولايات المتحدة الإفراج فورا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والعمل على حلّ الأزمة في فنزويلا عبر الحوار والتفاوض.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الصينية الأحد، أن على الولايات المتحدة الإفراج فورا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والعمل على حلّ الأزمة في فنزويلا عبر الحوار والتفاوض.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه على الولايات المتحدة أيضا ضمان سلامة مادورو وزوجته، مؤكدة أن اقتيادهما ينتهك القانون الدولي والأعراف الدولية.
 
 


