الصين: لدى بكين وواشنطن مصالح مشتركة ومساحة كبيرة للتعاون

في 18 فبراير الجاري، عقد وانغ يي في نيويورك اجتماعا مع ممثلي مختلف فئات المجتمع الأمريكي.
وأكد وانغ يي أن على الجانبين احترام المصالح الأساسية لبعضهما البعض بصدق وتعزيز التفاعل وبناء الثقة المتبادلة وتجاوز العقبات والعمل على تحسين واستقرار العلاقات الصينية الأمريكية، وفقا لما نقلته الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء.
وأضاف الوزير: "باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي وأكبر اقتصادين في العالم، يجب على الصين والولايات المتحدة، على أساس المبادئ الأساسية المتمثلة في الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، إيجاد الطريق الصحيح للتعايش بين القوتين العظميين".
كما دعا الدبلوماسي الشركات الأمريكية إلى "الاستفادة من الفرص الجديدة" التي توفرها تحديث الصين لتحقيق نتائج مربحة للجانبين.
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