الجمعة 2025-08-22 05:02 م
 

الصين: مصرع 11 شخصا بحادثين منفصلين في منجم فحم وموقع بناء

الجمعة، 22-08-2025 04:24 م

الوكيل الإخباري-    تأكد مصرع سبعة عمال بعد وقوع حادث داخل منجم فحم في محافظة داتيان بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، حسبما أفادت السلطات المحلية، اليوم الجمعة.

وذكر مكتب حكومة المحافظة، أن الحادث وقع في منجم شويجينغكنغ، الذي تديره شركة فوجيان قوانغفنغ المحدودة للتعدين، حيث تم الإبلاغ عن فقدان عمال تحت الأرض، منتصف ليلة الجمعة.
وبدأت على الفور جهود الإنقاذ. وتمكن أحد عمّال المنجم المصابين من النجاة بنفسه، بينما تم انتشال السبعة أشخاص الذين كانوا عالقين، إلى السطح صباح اليوم، لكنهم أُخرجوا دون مؤشرات على الحياة، وفق ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.


وفي حادثة أخرى منفصلة، لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفُقد 12 آخرون إثر انقطاع حبل إنشائي على جسر قيد البناء في قسم تشينغهاي من سكة حديد سيتشوان-تشينغهاي في حوالي الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة، حسبما أفادت الجهة المعنية في مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين. وما زالت جهود البحث والإنقاذ جارية.

 
 
