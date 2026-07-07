الصين: مصرع 4 أشخاص وفقدان 8 بفيضانات وأمطار غزيرة

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، شهدت كل من مدينة هنغتشو ومحافظة بينيانغ، الخاضعتين هطول أمطار غزيرة على مدار 24 ساعة تجاوزت المعدلات الطبيعية تأثر بها 84700 شخص وجرى إجلاء 53808 أشخاص، فيما لا تزال عمليات نقل أشخاص آخرين مستمرة. وفي محافظة بينيانغ، جرى إجلاء جميع الأشخاص الذين كانوا بحاجة للإجلاء، وعددهم 8150.
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