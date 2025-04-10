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الصين: نفضل التفاوض لكننا مستعدون لمواجهة التصعيد الأمريكي

ترامب يتسبب بأزمة اقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يتسبب بأزمة اقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية
 
الخميس، 10-04-2025 07:44 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، أن بلاده مستعدة لحل الخلافات عبر الحوار والمفاوضات، وأنه إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية.اضافة اعلان


وقال وانغ وينتاو في محادثة مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش: "هددت الولايات المتحدة أمس بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين، مرتكبة خطأ تلو الآخر. لا رابح في الحروب التجارية، والحمائية ليست حلاً. الصين مستعدة لحل الخلافات عبر المشاورات والمفاوضات، ولكن إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، فستقاتل الصين حتى النهاية".

وأضاف أن "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي تفرضها الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير المصالح المشروعة لجميع البلدان، وتتناقض بشكل صارخ مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتقوّض نظام التجارة المتعددة الأطراف القائم على القواعد، وتوجّه ضربة لاستقرار النظام الاقتصادي العالمي.
ورفعت الصين معدل التعريفات الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية المستوردة إلى 84% رداً على زيادة واشنطن للرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية المفروضة على جمهورية الصين الشعبية إلى 125%، نظراً إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية" وفق تعبيره.

من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عدم استبعاد إمكانية شطب الأسهم الصينية من البورصات الأمريكية، مشيراً إلى أن "جميع الخيارات مطروحة للنقاش".

وكان ترامب قد وقّع في 2 أبريل الجاري مرسوماً بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وبلغ الحد الأدنى الأساسي لتلك الرسوم 10%، بينما ستواجه معظم الدول نسباً أعلى، والتي، بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، تم احتسابها بناءً على حجم العجز التجاري الأمريكي مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق توازن بدلاً من العجز.

روسيا اليوم
 
gnews

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